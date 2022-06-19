Elon Musk'ın "1453" paylaşımı Yunanları zıplattı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İstanbul'un 1453'te Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmesine atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. Musk'ın Twitter'da paylaştığı görselde, yatakta uzanan Bizans askeri uyumak üzereyken, "Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)" şeklinde kendine bir soru sorarak düşüncelere dalıyor. Söz konusu paylaşım üzerinden 12 saat bile geçmeden 250 binden fazla beğeni aldı.

Elon Musk Atina'yı uyarıyor

98 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk'a, paylaşımı sonrası onlarca Türk'ten yorum geldi.

Türkler, Musk'ın yayınladığı görseli beğenirken, yorumlardan birinde, "Biri Elon Musk'a Fatih'in İstanbul'u Bizans'tan değil, Roma'dan aldığını hatırlatmalı", bir diğer yorumdaysa, "Elon Musk, Yunanistan'ı 'Tarih tekerrür edecek, bir gece ansızın adalar elinden gidecek' diye uyarıyor" ifadesi yer aldı.

Musk'ın paylaşımına Hristiyan dünyasından ise tepkiler gecikmedi. Özellikle Yunanların 'Yunanca' tweetlerle Musk'a tepki gösterdiği görüldü, "Türk olduğunu tescilledi" yorumları yapıldı.

Zamanlama manidar

Musk'ın tweetinin Başkan Erdoğan'ın gayri askeri statüdeki adalarda silahlanan Yunanistan'a yönelik tepkilerinin ardından gelmesi de dikkat çekti. Sosyal medyada 'zamanlama manidar' yorumları yapıldı.

Erdoğan, önceki gün, "Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız, dedik. . Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Efes 2022 tatbikatında da "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz" uyarısını yapmıştı.

"Unutulan açık kapı" efsanesi

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi yazar Erhan Afyoncu, Musk'ın viral olan tweetiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Musk 'Açık Unutulan Kapı' efsanesine atıf yapıyor. Açık kapı söylentilerinin gerçekle alakası yoktur. Fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler'in eline geçmesini küçümsemek için çıkarılmıştır. Nitekim bu bölgenin ismi de surların toplardan ve atılan lağımlardan dolayı gördüğü tahribat yüzünden, fetihten sonra Top Yıkığı Mahallesi olarak anılmıştır. Fatih ve askerleri şehri açık bir kapıdan değil surları yıkarak fethetmişlerdir."