Elon Musk'a bomba çağrı! Yer yerinden oynayacak

ABD basınında Tesla hisselerinin düşmesiyle ilgili yapılan Elon Musk aleyhindeki analizlerin hepsinin belli bir amaca matuf olduğunu belirten Melih Altınok, "Sanki Cumhuriyetçi olmak, daha doğrusu demokrat olmamak suç... Musk bu ablukayı dağıtmak için altın bir vuruş yapmalı. Mesela 2024'te başkanlığa adaylığını koymalı" dedi.

Altınok, Sabah gazetesindeki dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD basınında Tesla hisselerinin düşmesiyle ilgili yapılan analizlerin hepsi özetle aynı şeyi söylüyor...

Musk'ın Trump'la aynı siyasi düzlemde tavır alması satışları geriletmiş.

Propagandadan hallice röportajlar saygın demokrat gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor:

"Bir yazılım CEO'su olan John Byrne Musk Twitter'da sağcı görüşleri yayınlaması ve Anthony Fauci'ye saldırması bardağı taşıran son damla oldu. Byrne, 2022'nin sonlarında arabasını elektrikli bir Audi ile takas etti. Byrne, 'Artık onlar için bir marka elçisi olmak istemiyorum' dedi."

Baskıya, dayatmacı kafaya, tek tipçiliğe bakar mısınız?

Sanki Cumhuriyetçi olmak, daha doğrusu demokrat olmamak suç...

Musk bu ablukayı dağıtmak için altın bir vuruş yapmalı. Mesela 2024'te başkanlığa adaylığını koymalı. Bence el attığı her alanda olduğu gibi ABD siyasetindeki sınırlayıcı bariyerleri sallar ve dengeleri değiştirir.

Zekası, gücü, yaşı, cesareti müsait."