  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Elon Musk'a bomba çağrı! Yer yerinden oynayacak
Medya

Elon Musk'a bomba çağrı! Yer yerinden oynayacak

ABD basınında Tesla hisselerinin düşmesiyle ilgili yapılan Elon Musk aleyhindeki analizlerin hepsinin belli bir amaca matuf olduğunu belirten Melih Altınok, "Sanki Cumhuriyetçi olmak, daha doğrusu demokrat olmamak suç... Musk bu ablukayı dağıtmak için altın bir vuruş yapmalı. Mesela 2024'te başkanlığa adaylığını koymalı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 12:55:00 -
Elon Musk'a bomba çağrı! Yer yerinden oynayacak

ABD basınında Tesla hisselerinin düşmesiyle ilgili yapılan Elon Musk aleyhindeki analizlerin hepsinin belli bir amaca matuf olduğunu belirten Melih Altınok, "Sanki Cumhuriyetçi olmak, daha doğrusu demokrat olmamak suç... Musk bu ablukayı dağıtmak için altın bir vuruş yapmalı. Mesela 2024'te başkanlığa adaylığını koymalı" dedi. 

Altınok, Sabah gazetesindeki dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD basınında Tesla hisselerinin düşmesiyle ilgili yapılan analizlerin hepsi özetle aynı şeyi söylüyor...

Musk'ın Trump'la aynı siyasi düzlemde tavır alması satışları geriletmiş.

Propagandadan hallice röportajlar saygın demokrat gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor:

"Bir yazılım CEO'su olan John Byrne Musk Twitter'da sağcı görüşleri yayınlaması ve Anthony Fauci'ye saldırması bardağı taşıran son damla oldu. Byrne, 2022'nin sonlarında arabasını elektrikli bir Audi ile takas etti. Byrne, 'Artık onlar için bir marka elçisi olmak istemiyorum' dedi."

Baskıya, dayatmacı kafaya, tek tipçiliğe bakar mısınız?

Sanki Cumhuriyetçi olmak, daha doğrusu demokrat olmamak suç...

Musk bu ablukayı dağıtmak için altın bir vuruş yapmalı. Mesela 2024'te başkanlığa adaylığını koymalı. Bence el attığı her alanda olduğu gibi ABD siyasetindeki sınırlayıcı bariyerleri sallar ve dengeleri değiştirir.

Zekası, gücü, yaşı, cesareti müsait."

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23