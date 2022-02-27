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Dünya Elon Musk Ukrayna'nın çağrısına cevap verdi: Starlink uyduları aktif
Dünya

Elon Musk Ukrayna'nın çağrısına cevap verdi: Starlink uyduları aktif

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya internet sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 02:19:00 -
Elon Musk Ukrayna'nın çağrısına cevap verdi: Starlink uyduları aktif

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istedi.

Elon Musk ise akşam saatlerinde Twitter'dan çağrıya cevap vererek, Starlink uydularının Ukrayna için aktif hale getirildiğini ve daha fazla kanal açılacağını söyledi.

Fedorov, Musk'a şu mesajı yollamıştı:

"Sevgili Elon Musk! Siz Mars'ı kolonileştirmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı kolonileştirmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarıyla inerken, Rus roketleri Ukrayna'daki anaokullarına ve hastanelere saldırıyor! Desteğe ihtiyacımız var. Sizden Ukrayna'ya Starlink sağlamanızı istiyorum."

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