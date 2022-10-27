Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı
Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Twitter'ı resmen satın aldığını açıkladı.
Elon Musk bugün Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı. Anlaşmanın sağlandığını belirten Musk reklam verenlere seslendiği bir mesaj yayınladı.
Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, şu ifadeleri kullandı:
'Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.'