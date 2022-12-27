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Teknoloji Elon Musk, Twitter'a gelecek yeni özelliği açıkladı
Teknoloji

Elon Musk, Twitter'a gelecek yeni özelliği açıkladı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, herkese görünür hale elen tweet'in görüntülenme sayısını kapatma özelliği geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:55:00 -
Elon Musk, Twitter'a gelecek yeni özelliği açıkladı

Business Insider’da yer alan habere göre, Twitter’da bir kullanıcı yeni güncellemeler sonrası platformun “dağınık” görüntüsünden şikayetçi oldu.

Kullanıcının mesajın yanıt veren Elon Musk, “Estetik görüntüyü düzenleyeceğiz ve özelliği kapatma güncellemesi ekleyeceğiz ancak bence herkes zamanla sevecek” dedi.

Twitter’da daha önce video görüntülenmelerini gösteren özellik 22 Aralık’ta duyurulan güncellemeyle her tweet için genişletilmişti. Twitter kullanıcıları yeni özelliğin “dikkat dağıtıcı ve gereksiz” olduğunu söylemişti.

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

bu abd lilerin nereye el atsalar muhakkak kendi çıkarları ve kendi ülkelerinin mefaatları ne ise onu yaparlar bunlar güven olmaz bizim buralarda bir laf vardır şeytana kaliğini ters giydirirler bunlar onlardır işte.
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