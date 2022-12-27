Elon Musk, Twitter'a gelecek yeni özelliği açıkladı

Business Insider’da yer alan habere göre, Twitter’da bir kullanıcı yeni güncellemeler sonrası platformun “dağınık” görüntüsünden şikayetçi oldu.

Kullanıcının mesajın yanıt veren Elon Musk, “Estetik görüntüyü düzenleyeceğiz ve özelliği kapatma güncellemesi ekleyeceğiz ancak bence herkes zamanla sevecek” dedi.

Twitter’da daha önce video görüntülenmelerini gösteren özellik 22 Aralık’ta duyurulan güncellemeyle her tweet için genişletilmişti. Twitter kullanıcıları yeni özelliğin “dikkat dağıtıcı ve gereksiz” olduğunu söylemişti.