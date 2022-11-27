Elon Musk Twitter 2.0 tarihi açıkladı! Sır gibi saklanan belgeler sızdı

Mikro blog platformunun yeni sahibi Musk, 'Twitter 2.0' olarak adlandırdığı yeni Twitter için tarih verdi. Musk hayalini açıklarken, sızan bir belgedeki bilgiler, Twitter'daki son durumu gözler önüne serdi.

Özel uzay şirketi SpaceX ve otomotiv üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'daki yeni dönem için tarih verdi.

Insider'da yer alan habere göre, Musk 'Twitter 2.0' olarak adlandırdığı yeni Twitter'ın 2023 yılına kadar hayata geçeceği öngörüsünde bulundu.

Ünlü milyarder '12 ila 18 ay içinde, aylık bir milyar kullanıcıyı aşan Twitter'a giden bir yol görüyorum' dedi.

'KAN KAYBI' SIZDI

Twitter'da attığı adımlar ile tepki çeken Musk'ın, platformun kan kaybında büyük rol oynadığı belirtiliyor.

28 Ekim - 19 Kasım arasında Twitter'da günlük oturum sayısının, Musk'ın görevi devraldığı 2 Ekim - 27 Ekim arasındaki döneme göre yüzde 3 daha düşük olduğu tespit edildi.

Sızan bir şirket içi rapora göre, Twitter en aktif kullanıcılarını teker teker kaybediyor.

Söz konusu belgelere göre, Twitter'ı aktif olarak kullanan kitle yavaş yavaş mikro blog platformunu terk ediyor.

Söz konusu kullanıcıların oluşturduğu içeriğin, şirketin gelirinin yarısını sağladığı belirtiliyor.

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması ile Twitter anlaşmasına imza atmıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

Musk’ın aramaları ters tepti

Öte yandan, Elon Musk'ın, Twitter’dan reklamlarını çeken şirketlerin CEO’larını arayarak şikayet ettiği idida edildi.

Twitter’ın el değiştirmesinin ardından, platformun en büyük 100 reklam vereninin yarıdan fazlası “tartışmalı konular” ve “medya satın almacılardan gelen uyarılar” nedeniyle Twitter reklamlarını durdurmuştu. Musk’ın bu konuyla ilgili olarak şirketlerin CEO’sunu araması da Financial Times’a göre ters tepti.

Sektörün içinden isimlere göre son dönemde Twitter’ın reklam departmanı ile şirketler çok fazla temasta bulunamıyor. Bunun nedeni olarak, son işten çıkarmalardan sonra şirketlerin isteseler de pek bir muhatap bulamaması gösteriliyor.

Konuyla ilgili olarak Financial Times’a konuşan büyük reklam ajanslarından temsilciler, “Bu durum oldukça özel. Tepkiler, hasar, bu büyüklükte bir şey daha önce hiç olmamıştı. Hiç.” ifadelerini kullanmıştı.

Musk’ın yaklaşımları daha önce sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden de tepki çekmişti. NAACP (Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik) Başkanı Derrick Johnson, attığı bir Tweet ile platforma reklam vermeye devam edenlerin hemen reklam vermeyi durdurması çağrısında bulunmuştu. Johnson ayrıca, Musk’ın Trump’ın Twitter yasağını kaldırma anketini de saçmalık olarak nitelendirmişti.

Musk’ın son olarak, platformdan reklamlarını çeken şirketlerin CEO’larını arayıp şikayet ettiği ortaya çıktı.