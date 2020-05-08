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Teknoloji

Elon Musk Tesla'nın yeni özelliğini açıkladı

Dev elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, araçlara video konferans özelliği geleceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 04:42:00 -
Elon Musk Tesla'nın yeni özelliğini açıkladı

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, araçlara video konferans özelliği geleceğini duyurdu.

Musk, yaptığı açıklamada gelecekte Tesla araçlarda "kesinlikle" yer alacak özelliklerden birinin video konferans özelliği olduğunu belirtti.

Yeni gelecek video konferans özelliğinin ilk etapta, dikiz aynasının üzerinde bulunan ve doğrudan sürücüye bakan bir kamerası olduğu sebebiyle 'Model 3' araçlara geleceği tahmin ediliyor.

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