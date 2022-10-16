Elon Musk o konuda geri adım attı! Dansözler bile böyle kıvıramaz

SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada altyapısı büyük zarar gören Ukrayna'ya 25 bin Starlink çanağı gönderildiğini açıklamıştı. Daha sonra ise SpaceX'in bu yardımının toplam maliyetinin 380 milyon dolara ulaştığı ve bu miktarın Pentagon tarafından karşılanmasının talep edildiği ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada serzenişte bulunan Musk şu açıklamayı yapmıştı:

“SpaceX, aynı anda daha fazla Starlink terminali teslim ederken ve normal evlerden “100 kat daha fazla” veri kullanımı ile karşı karşıyayken mevcut altyapıyı süresiz olarak finanse edemez.”

Ancak Musk'ın son paylaşımı kafaların karışmasına neden oldu.

Geri adım attı

Faturayı Pentagon'a kesen dünyanın en zengin insanı gelen tepkilerin üzerine geri adım attı. Musk son paylaşımında tepki gösterenlere canı cehenneme diyerek Ukrayna'ya yardımların SpaceX özelinde devam edeceğini söyledi.

Musk'ın açıklaması şu şekilde:

“Canı cehenneme… Starlink para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını alıyor olsa da Ukrayna hükümetini -Starlink özelinde- ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz.”

KAYNAK: HABER7