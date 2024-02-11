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Aktüel Elon Musk, Neuralink'in kuruluş eyaletini 55 milyar dolarına "El Koyan" Delaware'den taşıdı! Başı dertte
Aktüel

Elon Musk, Neuralink'in kuruluş eyaletini 55 milyar dolarına "El Koyan" Delaware'den taşıdı! Başı dertte

Yeniakit Publisher
2024-02-11 22:10:00 - 2024-02-11 22:11:44
Elon Musk, Neuralink'in kuruluş eyaletini 55 milyar dolarına "El Koyan" Delaware'den taşıdı! Başı dertte

Elon Musk, Neuralink'in kuruluş eyaletinin taşındığını açıkladı. Anlaşmazlığı nedeniyle eski kuruluş eyaleti Delaware, Musk'ın 55 milyar dolarlık maaşını iptal etmişti.

webtekno'nun geçtiğimiz haftalarda paylaşmış olduğu haberinde Elon Musk'ın 2018 yılında Tesla'dan almış olduğu 56 milyar dolarlık "maaşın" mahkeme tarafından iptal edildiğini, Elon Musk'ın da bu olay üzerine "Şirketinizi asla Delaware eyaletine dahil etmeyin." şeklinde bir açıklamada bulunduğunu aktardı. Son derlenen haberde ise; Görünen o ki Musk, bu önerisine ilk olarak kendisi uydu.

Elon Musk'ın beyin implant edilecek çipler ve beyin-bilgisayar arayüzleri üzerine çalışan şirketi Neuralink de Delaware de yer alıyordu. Musk, 31 Ocak'ta "Şirket yönetimine hissedarların karar vermesini tercih ediyorsanız Nevada veya Teksas'ta şirket kurmanızı öneririm" demişti ki bu açıklamasına uygun olarak Neuralink'n kurucu eyaletini Delaware'den Nevada'ya taşıdı.

Elon Musk aksini önerse de Delaware, ABD'nin şirket doğumhanesi…

Business Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre Delaware'de 1,3 milyon tüzel kişi bulunuyor ve eyaletin resmi web sitesine göre Fortune 500 şirketlerinin %60'ından fazlası burada kurulmuş durumda. Musk'ın şikayetinin aksine Delaware, ekonomik ve hukuki açıdan öngörülebilir ve istikrarlı kabul ediliyor.

Bu arada Elon Musk'ın yakın zamanda Tesla'nın merkezini taşıma planları yaptığını da belirtelim. Geçtiğimiz dönemde Tesla'nın kuruluş yerini, fiziki merkezinin yer aldığı Teksas'a taşıyıp taşımaması gerektiğine dair X'te bir anket açan Musk, %87 evet oyu almıştı ve "Halkın oyu kesinlikle Teksas lehine! Tesla, kuruluş eyaletini Teksas'a taşımak için hissedar oylaması yapmak üzere derhal harekete geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kurucu eyaleti taşımak neden önemli?

ABD'li şirketler, fiziksel operasyonlarını farklı eyaletlerde yürütseler de temelde şirketin kurulduğu eyaletin yasalarına tabii oluyorlar. Dolayısı ile Tesla'nın merkezi Texas'ta yer alsa da kurulduğu Delaware'in yasalarına uymak zorunda. Delaware, sunduğu imkanlarla çoğu zaman ilk tercih edilen eyalet olsa da Elon Musk'ın farklı şikayetleri bulunuyor.
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