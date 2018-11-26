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Elon Musk: Mars'a taşınma ihtimalim yüzde 70 ama yolda ölebilirim

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, uzay yolcuğuna çıkabileceğini söyledi. Musk, Mars'a gitmesi ihtimalinin yüzde 70 olduğunu belirtirken "Yolculuk sırasında ölebilirim" dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:42
Elon Musk: Mars'a taşınma ihtimalim yüzde 70 ama yolda ölebilirim

HBO'da yayınlanan Axios programına konuk olan Elon Musk, bu yolculuğun gelecek 7 yıl içerisinde gerçekleşebileceğini belirterek kızıl gezegene taşınmayı umduğunu dile getirdi.

Mars'a gitmenin 'sadece' birkaç yüz bin dolara mal olabileceğini öngören SpaceX CEO'su, ancak Mars'a gidenlerin zamanlarının çoğunu hayatta kalmaya çalışarak geçireceğini ve geri dönüşün de garanti edilemeyeceğini belirtti.

Cesur beklentilere rağmen, 47 yaşındaki Musk'ın ucuz uzay yolculuğu hayali beklemek zorunda kalabilir. Zira, NASA, katıldığı bir programda marihuana içen Musk hakkında inceleme başlatmış durumda.

Musk, geçen günlerde Tesla şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrılmış, yerine Robyn Denholm getirilmişti.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:42
  1. Elon Musk
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  3. SpaceX
  4. NASA
  5. uzay yolculuğu

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