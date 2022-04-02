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Dünya Elon Musk korkutan tehlikeyi duyurdu: İnsanlığı yok edebilir
Dünya

Elon Musk korkutan tehlikeyi duyurdu: İnsanlığı yok edebilir

Tesla Ceo'su Elon Musk, yakın gelecekte insanlığı yok edebilecek olası bazı tehditleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 12:23:00 -
Elon Musk korkutan tehlikeyi duyurdu: İnsanlığı yok edebilir

Elon Musk, tüm insanlığın yok olmasına yol açabilecek üç ana tehdidi sıraladı. Axel Springer CEO'su Matthias Döpfner ile yaptığı röportajda Tesla'nın kurucusuna en çok neden korktuğu soruldu.

Musk'ın soruya cavabı şu şekildeydi: "İnsanlık hangi varoluşsal tehditlerle karşı karşıya? Doğurganlık hakkında konuşmak için çok zaman harcadım. Belki de bu, insan uygarlığının geleceğine yönelik en büyük tehdit. Çoğu kişi, dünyada çok fazla insan olduğu gibi yanlış bir hisle yaşıyor, ama aslında doğum oranı düşüyor."

Yapay zekaya endişeyle bakıyor

Elon Musk, Birleşmiş Milletler'in nüfus tahminlerini değiştirmesi gerektiğini çünkü bunların "hiç bir anlam ifade etmediğini" de sözlerine ekledi. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine (CDC) göre, 2019 ve 2020 yılları arasında ABD, 1979'dan bu yana doğumlarda rekor düşüş kaydetti.

"Yapay zeka" ve "dini aşırılık" insanlığın karşı karşıya olduğuna inandığı diğer iki varoluşsal tehdit. Musk, yapay zeka ve robotiği "biraz endişeyle" ele alıyor çünkü insanlığa potansiyel olarak zarar verebilecek hiçbir şey yapmak istemiyor. Röportajda Musk, insan ırkının iklim sorununu çözeceğini ve bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu da söyledi.

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