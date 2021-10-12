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Dünya Elon Musk, Jeff Bezos'la böyle dalga geçti
Dünya

Elon Musk, Jeff Bezos'la böyle dalga geçti

Elon Musk servetini katlamaya devam ederken Jeff Bezos ile uğraşmayı da ihmal etmedi. Musk, son olarak Bezos'un Twitter paylaşımına ilginç bir yorum attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 19:08:00 -
Elon Musk, Jeff Bezos'la böyle dalga geçti

Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki rekabet yeniden alevlendi.

Geçtiğimiz hafta Forbes, milyarder listesini güncelleyerek birinci sıranın artık Musk’a ait olduğunu paylaştı. Bezos’ın ise ikinci sıraya düşmesi Musk’ı oldukça keyiflendirdi. Ancak son bir hamleyle Musk, lider koltuğunu sağlama aldı.

Son olarak Bloomberg bir güncelleme paylaştı. Musk’ın net değerinin 222 milyar dolara yükseldiğini ve Amazon CEO’sunun değerinin ise 190,8 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Elon Musk, gümüş madalya emojisi gönderdi

Musk’ın daha önce Forbes‘a gönderdiği bir e-posta gündem olmuştu. Haber Global'de yer alan habere göre, Tesla CEO’su, Bezos’a gümüş madalya ve iki rakamlı dev bir heykel göndereceğini ileri sürdü. Bunu henüz gerçekleştirmese de benzer bir adımı Twitter’da attı.

 

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