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Ekonomi Elon Musk istediğini aldı! Twitter için 'zehir hapı' devreye girdi
Ekonomi

Elon Musk istediğini aldı! Twitter için 'zehir hapı' devreye girdi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı. Musk, 44 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 22:25:00 -
Elon Musk istediğini aldı! Twitter için 'zehir hapı' devreye girdi

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için 43 milyon dolarlık teklif veren ABD'li iş insanı Elon Musk, Twitter yönetim kuruluyla yaşanan çekişmelerin sonucunda başarıya ulaştı.

Yönetim kurulu ile müzakereler başlayan Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı.

Satın alma haberiyle Twitter'ın hisse değerinde de değişim görüldü.

'Zehir hapı' devreye girmişti

Twitter, 14 Nisan'da yapılan teklife sıcak bakmamış ve Musk'ın hissesini artırmasını engellemek için ‘zehir hapı' önlemi almıştı.

Zehir hapı olarak adlandırılan önlemle şirket, potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata hisse satın alma hakkını koruyor.

Ancak Musk'ın 46,5 milyar dolarlık finansmana sahip olduğunu açıklamasından ve Twitter'ın borsada sarsılmasından sonra şirket duruşunu değiştirdi ve müzakerelere kapı açtı.

 

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