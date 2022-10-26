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Teknoloji Elon Musk için tarih verildi! Bomba anlaşma
Teknoloji

Elon Musk için tarih verildi! Bomba anlaşma

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma süreci kesin olarak tamamlanıyor. Tarih belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 11:25:00 -
Elon Musk için tarih verildi! Bomba anlaşma

Elon Musk'ın 28 Ekim Cuma günü Twitter'ı satın alma sürecini tamamlayacağı belirtiliyor.

Twitter'da satın almanın tamamlanması durumunda çalışanların önemli kısmını çıkaracağını iddia ederek anlaşmayı yokuşa sürdüğü yönündeki iddialarla karşı karşıya kalan Elon Musk'ın Twitter anlaşmasını cuma günü sonlandırmayı planladığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre Tesla'nın patronu Elon Musk, pazartesi günü anlaşmanın finansmanı tarafında yer alan bankacılarla yaptığı video konferansta anlaşmayı cuma günü tamamlamayı planladığını belirtti.

Anlaşma için 13 milyar dolarlık finansman sağlayan bankaların nihai anlaşmayı son aşamaya taşıdığı ve Musk'ın nakit transferi yapmadan önce son adımlar olan anlaşmanın imzalanması sürecine gelindiğini belirtildi.

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