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Ekonomi Elon Musk hükümetlere akıl verdi: Hiçbir şey yapmayın
Ekonomi

Elon Musk hükümetlere akıl verdi: Hiçbir şey yapmayın

Twitter'da yaptığı tuhaf çıkışlarla kripto para grafiğini bir hayli etkileyen Elon Musk bu sefer de hükumetlere seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 11:13:00 -
Elon Musk hükümetlere akıl verdi: Hiçbir şey yapmayın

Twitter'da yaptığı tuhaf çıkışlarla kripto para grafiğini bir hayli etkileyen ve mağduriyetlere sebep olan Elon Musk bu sefer de hükumetlere seslendi. CodeCon konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "Kripto paraları yok etmek, bana göre, mümkün değil ama kripto paranın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün" dedi, hükümetlere "Hiçbir şey yapmayın" tavsiyesi verdi.

'Mesih'in ikinci gelişi olarak yorumlayamam'

Ancak kendisini üstün bir kripto para uzmanı olarak görmediğinin de altını çizen Musk, "Kripto paraların bir miktar önemli olduğunu düşünüyorum ama Mesih'in ikinci gelişi olarak da yorumlayamam" ifadelerini kullandı.
Son 24 saatte Bitcoin'deki yükseliş yüzde 2.7 oldu, Ethereum'un fiyatı ise yüzde 3.6 artarak 3 bin 36 dolara yükseldi. Öte yandan Dogecoin beklenen yükselişi göstermedi. Son 24 saatte yüzde 1.6 artış gösteren Dogecoin 20 sentte kaldı.

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