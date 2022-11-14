Elon Musk, B20 Zirvesi oturumuna mum ışığında katıldı! Bu videoya bakın, çok garip dedi

Milyarder Elon Musk, B20 Zirvesi oturumuna video konferans yöntemiyle mum ışığında katıldı.

Musk: Herkesin memnun olması mümkün değil

Independent Türkçe'de yer alan habere göre G20 ülkelerinin önde gelen iş dünyası kuruşlarını ve sanayi örgütlerini bir araya getiren B20'ye video konferansla katıldı!

Independent Türkçe'de yer alan habere göre: Musk’ın mum ışığında zirveye katılmasının teknik sorunlardan kaynaklı olduğu ifade edildi. Musk açıklamasında, “Bu arama başlamadan 3 dakika önce elektrikler kesildi. Özrümü kabul edin” ifadelerini kullandı.

Musk, Bali’de düzenlenen B-20 Zirvesi’ndeki ‘küresel teknoloji inovasyonunun gelecekteki aksaklıkları’ hakkında 20 dakikalık bir konuşma yaptı. Musk konuşmada, katılamadığı G20 Zirvesi organizatörlerinden hediye olarak aldığı Endonezya yapımı yeşil bir gömlek giymeyi tercih etti.

Bu videoya bakın, çok garip dedi

Sanal görüşmede Twitter ve Tesla’nın elektrikli araçlara geçişi hızlandırma çabası hakim oldu. Açıklamasında, herkesin memnun etmenin mümkün olamayacağına dikkati çeken Musk, “Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Haftanın yedi günü sabahtan akşama kadar. Tavsiye etmiyorum. Mumlarla çevrili karanlıkta oturan bu videoya bakın. Çok garip” ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'ın, Twitter'ı satın almasının ardından platformda yapılacak değişikliklere dair pek çok haber çıktı. Bunlar arasında mavi tikin para karşılığında alınabilmesi ve ücretli video paylaşılması gibi adımlar var. Öte yandan ünlüleri ve firmaları taklit eden hesapların artması sebebiyle mavi tik kayıtları askıya alındı. Ayrıca Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısının görevine son verildi.