Elon Musk, federal soruşturma altında!

Twitter mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin inceleme yürüttüğünü duyurdu.

Mahkemeye sunulan belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilmesine rağmen, incelemelerin tam olarak neyin olduğu veya nasıl yürütüldüğü yer almadı.

Elon Musk'a anlaşmayı tamamlaması için Temmuz ayında dava açan Twitter TWTR.N Tesla şirketinin TSLA.O avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak "soruşturma mahremiyetini" öne sürdüğünü söyledi.

Twitter, Eylül sonunda Musk'ın avukatlarının belgelerini "özel kayıt" olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini ifade etti.

Belgelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) gönderilen bir sunum bulunuyor.

Tritter'ın sunduğu belgelerde ayrıca "Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli" ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatı Alex Spiro ise, Reuters'a sunulan o belgeleri için "hedef şaşırtma" olduğunu söyleyerek "Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri" dedi.