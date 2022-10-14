  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elon Musk, federal soruşturma altında!
Dünya

Elon Musk, federal soruşturma altında!

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumuna yönelik federal yetkililerce inceleme yürütüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 09:18:00 -
Elon Musk, federal soruşturma altında!

Twitter mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin inceleme yürüttüğünü duyurdu.

Mahkemeye sunulan belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilmesine rağmen, incelemelerin tam olarak neyin olduğu veya nasıl yürütüldüğü yer almadı.

Elon Musk'a anlaşmayı tamamlaması için Temmuz ayında dava açan Twitter TWTR.N Tesla şirketinin TSLA.O avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak "soruşturma mahremiyetini" öne sürdüğünü söyledi.

Twitter, Eylül sonunda Musk'ın avukatlarının belgelerini "özel kayıt" olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini ifade etti.

Belgelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) gönderilen bir sunum bulunuyor.

Tritter'ın sunduğu belgelerde ayrıca "Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli" ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatı Alex Spiro ise, Reuters'a sunulan o belgeleri için "hedef şaşırtma" olduğunu söyleyerek "Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23