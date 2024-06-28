Elon Musk eski eşinin düğününe özel jetle gitti!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Talulah Riley ile 2010'da evlenmiş, 2012'de ise yollarını ayırmıştı. Ancak çift 2013'te yeniden nikâh masasına oturmuştu. Kendilerine ikinci şansı veren çift, 2016'da tekrar ayrılmıştı.

Elon Musk'ın iki defa evlendiği ve boşandığı eski eşi Talulah Riley, Game of Thrones dizisinin yıldız isimlerinden biri olan İngiliz aktör Thomas Brodie- Sangster ile evlendi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 52 yaşındaki Elon Musk, eski eşinin İngiltere'de gerçekleşen düğününe özel jet ile katıldı.