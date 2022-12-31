Elon Musk en çok para kaybeden insan olarak tarihe geçti

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nden yapılan hesaplamalara göre, Tesla'nın sahibi Elon Musk geçen yıl yaklaşık 200 milyar dolar kaybettii ve bu kadar parayı kaybeden ilk kişi oldu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Musk, Tesla'nın piyasa değeri geçen yılın sonunda 1 trilyon doları aştıktan sonra 340 milyar dolarlık net servete sahipti. Ancak, serveti şu anda 137 milyar dolar değerinde.

Analistler, kayıpların, Musk'ın Twitter'ı satın almasını izleyen haftalarda düşüşünü yoğunlaştıran ve bu yıl %65 oranında düşen Tesla hissesinin zayıf performansına bağlanabileceğini söylüyor.

Musk, sosyal medya platformunu satın alma maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için Tesla hisselerini satıyor ve bu da yatırımcıların Twitter'ı Tesla'ya tercih ettiği yönünde suçlamalarına yol açıyor.