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Teknoloji Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter binasına girdi
Teknoloji

Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter binasına girdi

ABD'li iş insanı Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter binasına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 00:08:00 - 2022-10-27 00:11:45

Elon Musk, geçtiğimiz Mart ayında Twitter ‘ı satın almak için harekete geçmişti. Tesla ve SpaceX’in kurucusu aynı zamanda dünyanın en zengin adamı olarak bilinen Elon Musk, ilk olarak Twitter’dan hisse aldı. Ardından da şirketi tamamen satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulundu.

Fakat o zamandan bu yana iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Twitter satın alımı tam bir yılan hikayesine döndü. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Elon Musk, Cuma gününe kadar Twitter’ı satın alacak ve yılan hikayesinde mutlu sona gelinecek. Peki, Elon Musk bu kadar nakit parayı nasıl finanse edecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Güney Koreli Banka, Elon Musk’a 300 milyar taahhüt edecek!

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Güney Koreli Mirae Asset Financial Group, Twitter’ı satın almak için yaklaşık olarak 300 milyar Kore Wonu taahhüt edecek. Hatta Bloomberg’in haberine göre bu anlaşma Cuma gününe kadar tamamlanacak. Twitter anlaşmasında nakit parayı finanse etmeye yardımcı olan bankalar ve ünlü iş insanı video konferans üzerinden görüşme yapacak.

Elon Musk ise bugün Twitter binasına elinde bir lavaboyla girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandırdı. Videonun paylaşılması, ortaya çıkan haberleri doğrular nitelikte oldu.

Güney Kore bankasına ek olarak gerekli paranın finanse edilmesinde Morgan Stanley ve Bank of America Corporation gibi bankalar da Elon Musk’a finans sağlama sözü verdi. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle’nin kurucularından Larry Ellison ve Suudi Prens Alwaleed bin Talad da Elon Musk’a finans sağlama konusunda yardımcı olacak.

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