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Dünya Elon Musk duyurdu: 8 dolar olacak!
Dünya

Elon Musk duyurdu: 8 dolar olacak!

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk, "mavi tik" için aylık 8 dolar ücret alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 21:47:00 -
Elon Musk duyurdu: 8 dolar olacak!

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı. Elon Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Elon Musk Twitter'daki mavi tik uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteledi ve bunun "saçmalık" olduğunu belirtti. Twitter'ın yeni CEO'su hemen ardından ücretli aboneliğin özelliklerini paylaştı.

Buna göre abonelik alan kişiler dolandırıcılığa karşı yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramada öncelikli olacak. Diğer kullanıcılara göre de daha uzun videolu paylaşımda bulunabilecekler. Musk, mavi tik alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.

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