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Elon Musk durmuyor! Yeni projesini duyurdu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yeni projesini Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:03
Elon Musk durmuyor! Yeni projesini duyurdu

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, yeni projesini kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu

Özellikle Twitter hesabı hayli hareketli olan Musk, geçtiğimiz günlerde mağarada mahsur kalan Taylandlı çocuklara yardım projesinin ardından, şimdi de Michigan’ın kirli su problemini çözmek için kolları sıvadığını duyurdu.

Musk, "Hey Elon. İnsanlar Michigan'daki Flint şehrine temiz su sağlamanın mümkün dahi olmadığını söylüyor. Öyle bir gücün yokmuş" sorusu üzerine şu cevabı verdi: 

“Flint’te bulunan birçok ev zaten güvenli su kullanıyorlar ama hükümetin yaptığı testlerin sonuçlarıyla inançlarını kaybetmiş durumdalar. Bölgedeki birçok ev halen aykırı durumda. Sorunlu evlere filtreler eklemek için Flint’e bir hafta sonu operasyonu düzenleyeceğiz. Böylece bölgedeki insanların bakış açısını olumlu yönde değiştirebiliriz.” 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:03
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