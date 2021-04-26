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Dünya Elon Musk dünyaya ilan etti: Muhtemelen ölecekler
Dünya

Elon Musk dünyaya ilan etti: Muhtemelen ölecekler

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Mars'a gidecek olan insanların öleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 12:41:00 -
Elon Musk dünyaya ilan etti: Muhtemelen ölecekler

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, insanlı Mars görevlerine ilişkin çarpıcı bir tahmin paylaştı. Musk, kızıl gezegene giden ilk grubun muhtemelen öleceğini dile getirdi.

Uzay şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, insanlı Mars görevlerine dair önemli bir açıklamada bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, insanlığın Ay'a ayak basmasının ardından bilim insanlarının en büyük hedefi Mars'a gitmek oldu. Kızıl Gezegen'e yapılacak insanlı görevle ilk defa insanlık başka bir gezegene ayak basmış olacak.

Son olarak NASA'nın Perseverence uzay aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı ve numune topluyor.

İnsanlı görevlerin ise 2030 yılında başlaması hedefleniyor. Asıl görev ise uzun vadede Mars'ta bir koloni kurmak.

"Muhtemelen ölecekler"

Milyarder girişimci Elon Musk ise bu amaç uğruna en fazla yatırım yapan insanların başında geliyor.

Ancak Musk keşfe ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Elon Musk, Mars'a gidecek ilk kişilerin muhtemelen öleceğini söyledi.

Oksijen üretmeyi başardı

Musk, SpaceX'in gelecekte Mars'a turizm uçuşları da düzenleyeceğini aktardı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Moxie isimli aracı Mars'ta koloni için önemli bir adım attı. Moxie, Kızıl Gezegen'de oksijen üretmeyi başardı.

Ay'a taşınacak

Bilim insanları Ay'a kurulacak bir uzay istasyonuyla Mars'a insanlı uçuşlara gerçekleştirmeyi planlıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görevi 2024'te sonra erecek. Sonrasında bu istasyonun Ay'a taşınması hedefleniyor.

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Yorumlar

1905

parası var aklı kıt diye buna derler çok uzun bir yolculuk onu yapana kadar dünyada fabrikalar açın işsizlik bitsin ama yamazsınız neden çünkü zaten insanlığın soyunu bitirmek için çalışıyorsun
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