  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Elon Musk deprem sonrası teklifini iletmişti! Türkiye reddetti
Gündem

Elon Musk deprem sonrası teklifini iletmişti! Türkiye reddetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından Türkiye'ye Starlink uydularını gönderme teklifi yapan Elon Musk'a yanıt geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 14:10:00 - 2023-02-06 14:11:40
Elon Musk deprem sonrası teklifini iletmişti! Türkiye reddetti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan korkunç deprem sonrası bölgede iletişimin sağlıklı gerçekleşmesi için bakanlık harekete geçti. Twitter'dan da Elon Musk Türk hükümetine çağrıda bulundu. Türkiye'den de Musk'a yanıt gecikmedi

Deprem bölgesinde iletişim sorunları olduğu iddiası sonrası bakanlık bölgede kapalı telefonları dahi açılması için harekete geçti. Bu sırada Elon Musk Twitter'dan 'Türk hükümeti onaylar onaylamaz Starlink uydularını gönderebiliriz.' dedi. Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Onaylanırsa göndeririz"

Tesla'nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk, Türkiye'de depremden sonra iletişim sıkıntısı yaşandığı iddiasını dillendirip Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir" dedi.

Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Altun şunları söyledi:

"Böyle bir acil durumda, Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz. @elonmusk"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23