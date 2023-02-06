Elon Musk deprem sonrası teklifini iletmişti! Türkiye reddetti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan korkunç deprem sonrası bölgede iletişimin sağlıklı gerçekleşmesi için bakanlık harekete geçti. Twitter'dan da Elon Musk Türk hükümetine çağrıda bulundu. Türkiye'den de Musk'a yanıt gecikmedi

Deprem bölgesinde iletişim sorunları olduğu iddiası sonrası bakanlık bölgede kapalı telefonları dahi açılması için harekete geçti. Bu sırada Elon Musk Twitter'dan 'Türk hükümeti onaylar onaylamaz Starlink uydularını gönderebiliriz.' dedi. Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Onaylanırsa göndeririz"

Tesla'nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk, Türkiye'de depremden sonra iletişim sıkıntısı yaşandığı iddiasını dillendirip Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir" dedi.

Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Altun şunları söyledi:

"Böyle bir acil durumda, Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz. @elonmusk"