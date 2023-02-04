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Dünya Elon Musk davasında karar çıktı
Dünya

Elon Musk davasında karar çıktı

Elon Musk, 2018'de yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle yatırımcıları zarara uğrattığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 11:56:00 -
Elon Musk davasında karar çıktı

San Fransisco Federal Mahkemesi'nde görülen 3 haftalık duruşma sırasında jüri üyeleri, davacı taraf ile Musk da dahil olmak üzere Tesla yöneticilerinin ve Musk'ın mali danışmanlarının ifadelerini dinledi.

Duruşma sonunda karara varan jüri, Musk'ı yaklaşık 4,5 yıl önce attığı tweet nedeniyle Tesla yatırımcılarını zarara uğratmaktan suçlu bulmadı.
Tesla CEO'su Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini, bunun için fonların güvence altına alındığını belirtmişti.

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