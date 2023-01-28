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Dünya Elon Musk Beyaz Saray'da
Dünya

Elon Musk Beyaz Saray'da

Beyaz Saray, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk ile ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları John Podesta ve Mitch Landrieu'nun bir araya geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 07:08:00 -
Elon Musk Beyaz Saray'da

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Musk'ın, Biden'ın temiz enerjiyle ilgilenen kıdemli danışmanı Podesta ve altyapı çalışmaları koordinatörü kıdemli danışmanı Landrieu ile bir araya geldiğini duyurdu.

Musk ile danışmanların, enflasyonu düşürme ve altyapı yasası kapsamında elektrikli araçların rolü ve yakıtlardan ziyade elektrik kullanımının artırılması konularını ele aldığını kaydeden Jean-Pierre, görüşmenin Biden'ın altyapı çalışmaları ve ekonomiyi ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini aktardı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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