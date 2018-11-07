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Elmalı irmik tatlısı tarifi

Elma her mevsimde kolaylıkla bulunan bir meyve. Bu tarife de mutfaklarınızda yer verin. İşte elmalı irmik tatlısı…

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:50
Elmalı irmik tatlısı tarifi

MALZEMELER

30 g ince çekilmiş ceviz içi
120 g tereyağı
200 g irmik
1 yemek kaşığı toz tarçın
800 ml elma suyu
150 g toz şeker

ÜZERİ İÇİN

Meyveli dondurma
Nane yaprakları

HAZIRLANIŞI

İnce çekilmiş ceviz içini tereyağında kavurun. Cevizler kavrulmaya başlayınca irmik ve tarçını ilave edin. İrmiğin rengi kahverengi oluncaya kadar kavurun. Ayrı bir sos tenceresinde elma suyu ve şekeri kaynatın. Kaynayan elma suyunu rengi koyulaşan irmiklerin üzerine döküp sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. İrmik elma suyunu tamamen çekinceye kadar karıştırarak pişirin. Kapağını kapatıp ocaktan alın ve 15 dakika dinlendirin. Dinlenen tatlıyı kaselere paylaştırın. Soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bekletin. Soğuyan tatlıları servis tabaklarına ters çevirin. Üzerlerini birer top meyveli dondurma ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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