Elma kurusunun faydaları

Elma kurusu düzenli olarak tüketildiği zaman antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle kansere karşı koruyucu olmakta ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. Lifli yapısı sayesinde kabızlık giderici özelliği ve reflü, gastrit ve mide yanması gibi rahatsızlıklara karşı da etkilidir. Ayrıca elma kurusu, kilo verme konusunda etkilidir. Kan temizler ve aynı zamanda yüksek tansiyonun düşürülmesini ve dengelenmesini sağlar. Susuzluk giderici özelliği vardır. Ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik etkilidir. Uyku verici özelliği vardır aynı zamanda ateş düşürücüdür. Cilt sağlığını olumlu yönde etkiler. Cildin taze ve canlı gözükmesini sağlar. Soğuk algınlığına karşı etkili olan elma kurusu virüsler ile de mücadele eder. Vücuda enerji verir. Hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlara çare olur.

Elma Kurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle elmaları güzelce yıkayınız, kabuklarını soyunuz. Kabukları soymadan da kurutabilirsiniz. Elmayı ufak dilimler halinde ve çok ince olmayacak şekilde kesiniz. Elmalar tamamen kuruduktan sonra bez torba ya da kavanoza koyabilirsiniz. Serin yerde saklayınız. 4-5 gün kuruması yeterli olacaktır. Eğer hızlı kurutmak isterseniz fırında 1 saatte kurutabilirsiniz.

Elma Kurusu Nasıl Saklanır?

Güneş ışınlarının olmadığı bir yere yerleştirilmesi gerekir. Hava sıcaklığı 10 dereceyi geçememelidir. Kumaş torbalarda saklayınız. Düzenli olarak havalandırmayı unutmayınız.