Elma kompostosu nasıl yapılır?
Yemeklerin tamamlayıcısı, lezzetli Elma Kompostosu tarifi.
Yemeklerin tamamlayıcısı, lezzetli Elma Kompostosu tarifi
Malzemeler
- 6-7 adet orta boy elma
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 adet limon
- Yeterince su
Yapılışı
Elmaları soyup çekirdekleri çıkarın ve küp küp doğrayın. Bir tencereye elmaların üzerini geçecek şekilde su ile kaynatın. Elmalar piştikten sonra şekerini ekleyin. Sonra limon suyunu ilave edin.10 dakika daha kaynattıktan sonra ateşten alın. Soğuduktan sonra servise hazırdır. Afiyet olsun…