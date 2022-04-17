Elleri bir kabloyla bağlanmış halde bulunmuştu! Katil 105 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Amerika, Indiana’da izbe bir sokakta elleri bağlı halde bulunan 14 yaşındaki bir kızın cinayetinden suçlu bulunan Deonlashawn Simmons, Perşembe günü yapılan duruşmada 105 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 36 yaşındaki Deonlashawn Simmons, 2019'da Takaylah Tribitt'i öldürdüğü için muhtemelen hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirecek.

Mart ayında işlediği cinayetten hüküm giyen Simmons, Takaylah ile olaydan 5 gün önce bir doğumgünü partisinde tanışmıştı. Olayın ardından Takaylah’ın cesedi, Simmons’un ailesinin yaşadığı evin yakınlarındaki çöplerle dolu bir sokakta, yüzüstü ve elleri bir kabloyla bağlanmış halde bulundu. Bir tıbbi denetçi, gencin kafasına aldığı tek bir kurşun yarasından öldüğünü ve ölümünün cinayet olduğuna karar verildiğini ortaya koydu. Genç kız aynı zamanda öldüresiye dövülmüştü.

'İnfaz' dedi

Genç kızın ölümünü infaz olarak nitelendiren savcı yardımcısı, Tribitt’in savunmasız bir çocuk olduğuna dikkat çekerek hâkimden 105 yıl hapis cezası vermesini talep etti ve bu talebi mahkeme tarafından kabul edildi.