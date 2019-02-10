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Eller Doğu Türkistan için semaya kalktı

Doğu Türkistan’da Müslüman soydaşlarımıza soykırım uygulayan Çin, Trabzon’da kılınan sabah namazı sonrası lânetlendi.

10 Şubat 2019 Pazar 11:57
Eller Doğu Türkistan için semaya kalktı

Trabzon İnsani Yardım Derneği (İHH) Şubesi tarafından Doğu Türkistan’da yıllardır devam eden ve son dönemde oldukça artan Çin zulmüne karşı Trabzon’daki Gülbahar Hatun Camii’nde kılınan sabah namazı sonrasında dua edildi. 'Zulme karşı duaya kalk' etkinliğine yüzlerce kişi katılırken, kılınan namaz ve edilen duaların ardından cami önünde bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, "Zulmeden gerek Batılı Emperyalistler olsun gerekse Doğulu Komünistler olsun acının rengi hiç değişmiyor. İşgal edilen topraklar yine Müslüman toprağı, akan kan yine Müslüman kanıdır. Doğu Türkistan meselesi bizim meselemizdir. Bunu böyle kabul etmek zorundayız. Herhangi bir devletin iç sorunu olarak görüp uzaktan seyredeceğimiz, sesimizi çıkarmadan olup biteni sineye çekeceğimiz bir durum söz konusu değildir. Arakan’dan Doğu Türkistan’a, Filistin’den Yemene, Suriye’den Afganistan’a kadar yaşanan acılara engel olmak için her şeyden önce topluca Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız” ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:57
  1. Trabzon İnsani Yardım Derneği (İHH)
  2. Doğu Türkistan
  3. İnsani Yardım Derneği (İHH)
  4. Çin zulmü
  5. Gülbahar Hatun Camii

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