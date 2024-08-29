Elle beslenmeye alıştılar! Yaramaz ayılar pikniği böyle bastı

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan boz ayılar, pikniğe giden vatandaşlara sürpriz yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimizde günlerde Nemrut Krater Gölü kenarına piknik yapmaya giden aileler, sofralarını hazırladıktan sonra bir sürprizle karşılaştı. Yemek kokusuna gelen anne iki ayı ve dört yavrusu, piknikçilere sürpriz yaparak kurulan sofradan kendileri faydalandı. Sürekli insanlar tarafından elle beslenen ayılar, bu durumu alışkanlık haline getirerek bölgeye giden vatandaşlar için büyük tehlike arz ediyor.

Bitlis Eren Üniversitesinden Öğretim Üyesi Cihan Önen, konuyla ilgili birçok kez uyarılarda bulunduğunu, hatta bununla ilgili çevreye tabelaların asıldığını da dile getirdi. Önen, “Kalderada bazı insanlar piknik yapmakta. Buna bağlı olarak ayı popülasyonu bölgede bir hayli artık. Bu yıl iki anne ayı toplamda dört yavrusu ile birlikte ormanda yaşıyor. İstemenden de olsa piknikçilerle karşılaşma olabilmektedir. Özellikle anne ayılar, yavrularının ve yiyeceklerinin tehlike altında olduklarını hissettikleri anda çok saldırgan olabiliyorlar. Ormanda yürüyen birkaç kişiye anne ayının defalarca saldırdığına tanıklık ettik. Onun için ormanda yalnız yürümemeliler. Bölgede piknik yapılmamasını öneriyoruz” diye konuştu.

Bir vatandaş ise ayıları fotoğraflamak için yaklaştığını ve anne ayının kendisine saldırdığını belirtti.