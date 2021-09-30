Eljif Elmas'tan tarihe geçen gol!
Napoli'nin 2019 yılında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova'yla oynanan maçta tarihe geçti. Mücadelenin 13. saniyesinde gol atan Makedon futbolcu, Avrupa Ligi'nde bir İtalyan takımının attığı en erken golü kaydetti.
2019 yılında Napoli'nin Fenerbahçe'den 16 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Avrupa Ligi'ne damga vurdu.
13. saniyede takımını öne geçirdi
Başarılı orta saha, Avrupa Ligi'nde Napoli'nin Spartak Moskova'ya 3-2 yenildiği maçta attığı golle tarihe geçti. Makedon futbolcu, 13. saniyede fileleri sarsarak Avrupa Ligi'nde bir İtalyan takımının attığı en erken golü kaydetti.