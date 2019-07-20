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Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de Napoli ile anlaşmaya varan genç yıldız Eljif Elmas, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58
Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti

Avrupa’nın devlerini peşine taktı. Her gün hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu yaz transfer gündemini en çok meşgul eden Eljif Elmas, sonunda Napoli ile anlaşmaya varmıştı. Günlerdir gerçekleşmesi beklenen sezonun en önemli transferi artık resmen bitiyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, son günlerde takımdan ayrı çalışıyordu. Eljif Elmas, arkadaşlarıyla vedalaştı.

Valizlerini topladı

Valizlerini toplayan Makedon futbolcu, iki gün içinde soluğu Napoli’de alacak. Eljif Elmas, İtalyan ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 5 senelik sözleşmeye imza atacak. Bu transferden Fenerbahçe’nin kasasına girecek olan 18 milyon euro, kulüp rekoru olacak. Sarı-lacivertliler, resmi açıklamanın ardından transfer çalışmalarında gaza basacak.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58
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