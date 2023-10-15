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Yerel Eline saplanan spiral taşıyla hastaneye geldi
Yerel

Eline saplanan spiral taşıyla hastaneye geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-15 16:01:00 -
Eline saplanan spiral taşıyla hastaneye geldi

Samsun'da fayans keserken kırılarak fırlayan spiral taşı eline saplanan vatandaş, elinin üzerindeki taşla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ö. (57) spiral makinesi ile fayans keserken kırılan spiral taşı fırlayarak sol elinin üzerine saplandı. Elinin üzerinde spiral taşı ile birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Ö., ilk müdahalenin ardından eline saplı taşla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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