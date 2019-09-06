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Elinde silahla sokaklarda gezen adamı kalabalık linç etmek istedi

Tunceli'de pompalı tüfekle kendisini darp eden kişiyi sokaklarda arayan kişiye vatandaşlar tepki gösterdi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:16
Elinde silahla sokaklarda gezen adamı kalabalık linç etmek istedi

Tunceli'de Zülfü Tokmak'ın (60) demir çubukla başına vurarak yaraladığı Servet Salihoğlu'nun (60), eline aldığı pompalı tüfekle caddede yürüyüp, havaya ateş açmasının ardından gerginlik çıktı. Kalabalık bir grup, polis tarafından gözaltına alınan Salihoğlu ile 2 arkadaşını linç etmek istedi.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE SİLAHI ATEŞLEDİ

Olay, öğle saatlerinde Tunceli merkezde oldu. İddiaya göre Zülfü Tokmak, alacaklısı olduğu, adı belirlenemeyen müteahhiti bulmak için cadde üstündeki çay ocağına geldi. Burada arkadaşlarıyla oturan müteahitin çalışanı Servet Salihoğlu'nu gördü. Patronunun nerede olduğunu sordu. Bilmediğini ifade eden Salihoğlu'nu başına demir çubuk ile vurarak, yaraladı. Tokmak kaçarken, öfkeye kapılan Salihoğlu, aracındaki pompalı tüfeği aldı. Sonrasında da elindeki tüfek ile şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde Tokmak'ı aramaya başladı. Etraftakilerin tepki gösterdiği Salihoğlu, tüfeği bir el havaya ateşledi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

İhbar ardından gelen polis, toplanan kalabalığın arasından Servet Salihoğlu'nu gözaltına aldı. Fakat bu esnada kalabalık, Salihoğlu'nu linç etmek istedi. Polis birimleri, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, Salihoğlu zırhlı araca bindirilerek, olay yerinden götürüldü.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:16
  1. Tunceli
  2. Kavga

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