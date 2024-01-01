Elinde hisse olanlar dikkat! İşte Borsa İstanbul'un 2024 hedefi

Dünya genelinde en çok değer kazanan onuncu piyasa olan Borsa İstanbul, 2019'da yüzde 25.37, 2020'de yüzde 29, 2021'de yüzde 25.81 ve 2022'de yüzde 196.6 artışla dikkat çekmişti. Bu sayede endeksin son beş yıldaki toplam yükselişi yüzde 718'e ulaştı.

Yüksek enflasyonla mücadele eden yatırımcılar, 2023'te rekor kıran halka arzların etkisiyle borsaya yoğun ilgi gösterdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2022 sonunda 3 milyon 794 bin olan yatırımcı sayısı, 29 Aralık 2023'te 7 milyon 653 bini geçti. Yatırımcı sayısındaki bu artış, 2023'te borsaya katılan yeni yatırımcı sayısının 3 milyon 858 bin kişiye ulaşmasına neden oldu.

15 Aralık 2023'te 8 milyon 573 binle tarihi zirveye ulaşan yatırımcı sayısında, yılın son iki haftasındaki piyasa geri çekilmesi 920 bin yatırımcının çekilmesine yol açtı. Bu yıl halka arz edilen 54 şirketin eklenmesiyle birlikte, işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 2023'te 10.1 trilyon liraya yükseldi ve işlem gören şirket sayısı 539'a çıktı.

YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTIYOR

Yabancı yatırımcılar, kasım ayının başında başlayan Türkiye'ye olan ilgilerini sürdürdü. 15-22 Aralık haftasında yurt dışında yerleşik kişiler, 139.9 milyon dolarlık hisse senedi alım gerçekleştirdi. Son 8 haftada yaklaşık 1 milyar 902 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yapan yabancı yatırımcılar, 2024'te 12 bin puanın test edileceğini ve faiz indirimlerinin başlamasıyla borsanın yeniden ön plana çıkacağını öngörüyorlar.

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BORSADA 2024 HEDEFİ

Değerlemelerin benzer ülkelere göre yüzde 60'a yakın iskontoya işaret etmesi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımları, analistlere göre yabancı ilgisinin devam edeceğine işaret ediyor.

Bu durum, enflasyondaki düşüşle birlikte endeksin 2024'ü ortalama 400 dolardan tamamlayabileceği beklentisini güçlendiriyor.