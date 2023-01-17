Elinde bıçakla tartıştığı adamı kovaladı! Güpegündüz korku dolu anlar
Ankara'da bir kişi, tartıştığı adamı elinde bıçakla kovaladı. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası kaydedildi.
Ankara Keçiören'de iki kişi, cadde üzerindeki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.
Tartışma sırasında cebinden bıçağı çıkartan şahıs, tartıştığı adama salladı.
İş yerine sığınarak kurtuldu
Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ise karşı koyamayınca çareyi kaçmakta buldu.
Bıçakla kovalanan kişi, cadde üzerindeki bir dükkana sığınarak kurtuldu.
Yaşanan bıçaklı kovalamaca çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.