  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elinde, bankada doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel, 'Sert düşecek' dedi ve dolar için rakam verdi
Ekonomi

Elinde, bankada doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel, 'Sert düşecek' dedi ve dolar için rakam verdi

Ekonomist Necmettin Batırel, ABD'de meydana gelen banka iflaslarının dolar kuruna etkisinin büyük olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 16:36:00 -
Elinde, bankada doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel, 'Sert düşecek' dedi ve dolar için rakam verdi

Dolar kurunun sürekli olarak düşeceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel'den banka iflaslarına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Necmettin Batırel, banka iflaslarının doların değerini düşüreceğini ifade ederek "ABD’deki banka krizi bize çok olumlu yansıyacak. FED faizleri 2008'de olduğu gibi hızla aşağı çekmek zorunda kalacak. Bollaşan doların değerinde sert düşüş yaşanacak. 2008’de 1.5 dolar 1 euro ediyordu. Bugünkü hesabı dikkate alacak olursak doların 13 lira olması gerekiyor" dedi.

Gram altına ilişkin de konuşan Batırel, "Gram altında yükseliş zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da devam edecek. Önce 1250 ardından 1300 lira aşılacak" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23