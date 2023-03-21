Elinde, bankada doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel, 'Sert düşecek' dedi ve dolar için rakam verdi

Dolar kurunun sürekli olarak düşeceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel'den banka iflaslarına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Necmettin Batırel, banka iflaslarının doların değerini düşüreceğini ifade ederek "ABD’deki banka krizi bize çok olumlu yansıyacak. FED faizleri 2008'de olduğu gibi hızla aşağı çekmek zorunda kalacak. Bollaşan doların değerinde sert düşüş yaşanacak. 2008’de 1.5 dolar 1 euro ediyordu. Bugünkü hesabı dikkate alacak olursak doların 13 lira olması gerekiyor" dedi.

Gram altına ilişkin de konuşan Batırel, "Gram altında yükseliş zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da devam edecek. Önce 1250 ardından 1300 lira aşılacak" ifadelerini kullandı.