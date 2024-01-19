Elinde altın olan merak ediyor! Gram ve çeyrek altın bu seviyeleri deneyecek

Çeyrek altın 3227 liradan serbest piyasada işlem görmeye devam ederken gram altın 1965 lira seviyesinde saat 10:30 itibarıyla kendine yer arıyor.

Ons altında dün 2000 dolar seviyesine doğru geri çekilme sonrasında bugün toparlama çabalarının sınırlı kaldığı dikkati çekiyor. Dolar endeksinin güçlü kalması ve tahvil faizlerinde yeniden yükseliş yaşanması yukarı yönlü fiyatlama üzerinde baskı oluşturuyor.

Bugün neler takip edilecek?

Bugün veri akışı küresel piyasalarda sınırlı olacak. Teknik olarak İlk destek noktası 2010 dolar takip edilirken bu seviye altında 2000 ve 1990 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2010 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2020 dolar ile 2030 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Sıkışık ve dar bant hareketi

Dün gram altın ve kur tarafında haftanın en sıkışık ve dar bant içinde gerçekleşen gününü yaşadık. Bugün veri akışının da zayıf olması ile birlikte benzer fiyatlamaları görebiliriz. Ons altını güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri baskılarken, kurda gün içi sınırlı yükselişler olsa da yatay fiyatlama devamı beklenebilir.

Gramda takip noktaları

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1965TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1970TL ve 1975TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1960TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1950TL ve 1940TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO