Terör devleti İsrail'de hükümet kurmakla yetkilendirilen Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi, koalisyon anlaşması imzalama konusunda uzlaştıklarını duyurdu.

Yashar ve Demokratlar partilerinden yapılan ortak açıklamada, Eisenkot ile Golan’ın "iki parti arasında bir ittifak anlaşması imzalanması konusunda mutabakata vardığı" bildirildi.

Söz konusu uzlaşı, Demokratlar Partisi lideri Golan'ın, Yashar Partisinin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile olası bir ulusal birlik hükümeti kurulmasına yönelik görüşmelerine tepki göstererek dün müzakereleri askıya almasının ardından sağlandı.

Yair Golan liderliğindeki partiden ayrıca yapılan açıklamada ise yetkileri genişletilmiş Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İletişim ile Kültür ve Spor bakanlıklarının Demokratlara verileceği belirtildi.

Mevcut Toplumsal Eşitlik Bakanlığı’nın ise Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine alınacağı da aktarıldı.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı talebinden vazgeçilmesine ilişkin ise "Değişim hükümeti kurma kararlılığı ve ulusal sorumluluğun hızla hareket etmeyi, uzlaşmaya varmayı ve taviz verme iradesi göstermeyi gerektirdiği" ifade edildi.

Koalisyon anlaşmasının "yargı düzenlemesinin tamamen iptal edilmesini, yargı bağımsızlığının korunmasını ve İsrail toplumu, demokrasisi ile Arap toplumu için kazanımlar elde edilmesini" içerdiği kaydedilen açıklamada, atılan bu adımla Netanyahu hükümetinin sona erdirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Anlaşma uyarınca Demokratlar Partisi ayrıca İsrail Meclisi Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu'na başkanlık edecek, Hakim Seçim Komitesi'nde temsil edilecek ve hükümet ile Meclis arasındaki koordinasyondan sorumlu bakanlık görevini de üstlenecek.

LİBERMAN’DAN NETANYAHU UYARISI

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, "Değişim Hükümeti"nin şekillenmeye başladığını fakat Netanyahu'nun her ne pahasına olursa olsun bu hükümetin kurulmasını engellemeye çalışacağını kaydetti.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Eisenkot'a kendisinin ikinci sırada olacağı bir rotasyonlu başbakanlık formülü sunabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu'nun yeni seçim istediğini dile getiren Liberman, bu nedenle "birlik hükümeti" müzakerelerini sonuna kadar uzatıp hükümet kurulmasını engellemek için bahaneler arayacağı değerlendirmesinde bulundu.

BENNETT’TEN EN İYİ SEÇENEĞİN ‘SİYONİST BİRLİK HÜKÜMETİ OLDUĞU” İDDİASI

Liberman'ın Netanyahu'dan geleceğini belirttiği teklif bir kez daha Birlikte Listesi lideri ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten geldi.

Daha önce de katil Netanyahu'nun Likud'u ile Eisenkot'un ilk başbakan olacağı rotasyonlu koalisyon hükümeti teklifinde bulunan Bennett, İsrail için en iyi seçeneğin "Öncelikle Eisenkot başkanlığında bir Siyonist birlik hükümeti olduğunu" iddia etti.

Bennett, X hesabından yaptığı açıklamada, Eisenkot'un ilk sırada olacağı rotasyonlu başbakanlık formülü teklif ederken bunun, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlik yapmasını sağlayacak bir ittifak olacağını savundu.

Diğer seçeneklerin Haredilerin askerlik hizmeti yapmasından vazgeçmeyi ve Siyonist olmayan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere güvenmek anlamına geleceğini ileri süren Bennett, Netanyahu ve Eisenkot ekipleriyle görüştüğünü ve "Siyonist birlik hükümeti" kurulması için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL’DE KOALİSYON PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Siyonist işgalci İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan eli kanlı katil Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı.