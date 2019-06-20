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Eleştiriye tahammülü yok! Selman, şimdi de ‘hack’leme işine girdi

İngiliz basınında yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed Selman kendisini eleştiren akademisyen ve gazetecilerin telefonlarını casusluk programları kullanarak hack'liyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:16
Eleştiriye tahammülü yok! Selman, şimdi de ‘hack’leme işine girdi

İngiliz basını, bu yılın başında, kendi gazetecilerinin ve bilgisayarlarının da Suudi Arabistan'da bulunan korsanlar tarafından hedef alındığı yönünde uyarı aldığını belirtti.

Yazılı belge imzalandı

Gazetecilere yönelik tehdidin Riyad'da bulunan bir kaynak tarafından kendilerine iletildiğini vurgulayan gazete, kaynağın iddiasını İngiliz basınının bilgisayarlarının hedef alınmasını isteyen yazılı bir belge ile de desteklediğini aktardı.

Gazeteye göre yazılı emir, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud Kahtani adına imzalanmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biri olan Suud Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Gazete ayrıca, Suudi Arabistan yönetiminin, gazetecilerin hack'lenmesi ile ilgili tatmin edici cevaplar vermeyi reddettiğini ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:16
  1. İstanbul
  2. İngiliz basını
  3. Suudi Arabistan
  4. Riyad
  5. Veliaht Prensi Muhammed
  6. bin Selman
  7. Cemal Kaşıkçı

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  • abdullahabdullah30 dk önce
    son nefesi düşün katil ve hain MbS!..imam son pamuğu sana hediye ettikten sonra halinin nice olacağını düşün!... bir müslüman böyle yapardı... inancın varsa tövbe et, itiraf et, helalleş ve islam düşmanlarının finosu olmaktan VAZGEÇ...ölümün yaşı yok, yazık ettin Kaşıkçıya, diğer idamlardan vargeç, zulmü durdur

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