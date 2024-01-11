  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eleştirdiği ismi Hatay’a aday gösterdi
Gündem

Eleştirdiği ismi Hatay’a aday gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-01-11 09:53:00 -

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay'da yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, CHP PM tarafından yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı..

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları da hızlandı...

Hal böyle olunca partiler, il ve ilçe belediye başkan adaylarını duyurmaya başladı.

Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den ise çok tartışılacak bir karar çıktı..

Bugün gerçekleşen CHP PM'de, çoğu büyükşehir olmak üzere kritik şehirlerin adayları oylandı..

Bu illerden en dikkat çekici olanı ise Hatay idi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lütfü Savaş Hatay'da yeniden aday gösterildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden biri olan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi.

Özgür Özel "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak" demişti

Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ''Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır.'' sözlerini akıllara getirdi.

Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin bakın kim çıktı?
Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin bakın kim çıktı?

Gündem

Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin bakın kim çıktı?

Lütfü Savaş canlı yayında Türkiye'yi kandırdı
Lütfü Savaş canlı yayında Türkiye'yi kandırdı

Gündem

Lütfü Savaş canlı yayında Türkiye'yi kandırdı

Melih Gökçek, Lütfü Savaş'ın skandal görüntülerini paylaştı!
Melih Gökçek, Lütfü Savaş'ın skandal görüntülerini paylaştı!

Siyaset

Melih Gökçek, Lütfü Savaş'ın skandal görüntülerini paylaştı!

'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılıp 68 kişiye mezar olmuştu! Açılışını CHP'li Lütfü Savaş altın makasla yapmış
'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılıp 68 kişiye mezar olmuştu! Açılışını CHP'li Lütfü Savaş altın makasla yapmış

Gündem

'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılıp 68 kişiye mezar olmuştu! Açılışını CHP'li Lütfü Savaş altın makasla yapmış

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili şok "çanta" iddiası! Resmen yer yerinden oynayacak
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili şok "çanta" iddiası! Resmen yer yerinden oynayacak

Medya

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili şok "çanta" iddiası! Resmen yer yerinden oynayacak

CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı
CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı

Siyaset

CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23