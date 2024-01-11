Eleştirdiği ismi Hatay’a aday gösterdi
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay'da yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, CHP PM tarafından yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı..
Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları da hızlandı...
Hal böyle olunca partiler, il ve ilçe belediye başkan adaylarını duyurmaya başladı.
Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den ise çok tartışılacak bir karar çıktı..
Bugün gerçekleşen CHP PM'de, çoğu büyükşehir olmak üzere kritik şehirlerin adayları oylandı..
Bu illerden en dikkat çekici olanı ise Hatay idi.
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Lütfü Savaş Hatay'da yeniden aday gösterildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden biri olan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi.
Özgür Özel "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak" demişti
Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ''Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır.'' sözlerini akıllara getirdi.
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