Elendiği takımın oyuncusunu alacak!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda iki maçta da yenilerek elendiği Slavia Prag'tan transfer yapmaya hazırlanıyor.

Ligdeki tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren, Türkiye Kupası'na da son 16 turunda veda eden Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'a iki maçta yenilerek UEFA Konferans Ligi'nden elendi.

Fotomaç'ın haberine göre; Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan sarı lacivertliler, her iki maçta da 3-2'lik skorlarla yenildiği Slavia Prag'ın sol kanat oyuncusu Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi.

Fenerbahçe Nijeryalı oyuncunun şartlarını sordu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, 26 yaşındaki Nijeryalı için "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı öğrenildi.

Olayinka için herhangi bir transfer teklifi yapılmadı. Ancak şartları soruldu. 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli yöneticiler, sezon sonunda duruma göre Çekya ekibinin kapısını çalacak.

2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.

27 maçta 7 gol, 3 asist

Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 27 resmi karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.