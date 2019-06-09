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Elektronik sigara zararlı mı? Elektronik sigara öksürük, bronşit ve astıma mı neden oluyor?

Elektronik sigaranın da sigara gibi bağımlık yarattığı ve solunum sistem fonksiyonlarında bozulmalara neden olduğu biliniyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırma, elektronik sigaraların içerdiği fazla nikotin miktarı nedeniyle solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini ortaya koydu. Araştırma, elektronik sigaranın daha fazla balgam ürettiğini, bunun da daha fazla öksürük, kronik bronşit ve astıma yol açtığını ortaya koyuyor. Elektronik sigara zararlı mı?

09 Haziran 2019 Pazar 10:12
Elektronik sigara zararlı mı? Elektronik sigara öksürük, bronşit ve astıma mı neden oluyor?

Elektronik sigaranın da sigara gibi bağımlık yarattığı ve solunum sistem fonksiyonlarında bozulmalara neden olduğu biliniyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırma, elektronik sigaraların içerdiği fazla nikotin miktarı nedeniyle solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini ortaya koydu. Araştırma, elektronik sigaranın daha fazla balgam ürettiğini, bunun da daha fazla öksürük, kronik bronşit ve astıma yol açtığını ortaya koyuyor. Elektronik sigara zararlı mı?

Sigara, akciğer kanserinin en önemli nedeni, sigara kullanıcılarında %10-30 (çok içenlerde %30’larda) arasında değişen oranlarda akciğer kanseri görülüyor. Sigara içmeyen kişilerde ise bu oran %1’in altında. Unutmamak lazım akciğer kanseri dünyada kansere bağlı erkek ölümlerinde birinci, kadınlarda ise ikinci sırada bulunuyor. Bu sıralama Türkiye’de de erkekler için aynıdır. Kadınlarda ise akciğer kanseri, kansere bağlı ölüm sıralamasında altıncı sırada bulunuyor.

ABD’deki Kansas ve Miami üniversiteleri ile Mt. Sinai Tıp Merkezi’nin önceki gün yayımladığı araştırmaya göre elektronik sigaralar da normal sigarada olduğu gibi öksürüğe neden oluyor ve akciğerlerin bağışıklığını düşürüyor. Araştırmacılar, sigaranın zararlarının tütünden değil nikotinden kaynaklandığını belirterek, elektronik sigaralarda normal sigaradan daha fazla nikotin bulunduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, bronş ve akciğerlerin yer aldığı solunum sisteminin fazla mukustan arındığı takdirde sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ettiğini, normal veya elektronik sigara fark etmeksizin nikotin tüketmenin ise bunu olanaksız kıldığını ifade ediyor.

Elektronik sigara öksürük, bronşit ve astıma mı neden oluyor?

Araştırma, elektronik sigaranın daha fazla balgam ürettiğini, bunun da daha fazla öksürük, kronik bronşit ve astıma yol açtığını ortaya koyuyor. Çünkü mukusla dolu bronşitler, solunum sistemini enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı daha korunmasız hale getiriyor. Araştırma yazarlarından Dr. Matthias Salathe, “Elektronik sigaraya yeni başlayanlar, zararsız olduğunu düşünüyor ancak en iyi ihtimalle kişide kronik bronşit oluşumuna neden oluyor” diyerek elektronik sigaranın da masum olmadığını vurguluyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:12
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