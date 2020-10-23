Elektronik kimlikle yurt dışına seyahat

Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği”ne göre, kimlik kartının elektronik imza aracı olarak kullanılmasında Elektronik İmza Kanunu hükümleri uygulanacak. Kimlik kartının temassız yongasındaki bilgiler, ikili anlaşma yapılan ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile ilgili inceleme, değerlendirme ve izin işlemlerini gerçekleştirmek üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü başkanlığında EKDS Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.