Elektronik kayıt için gerekli olanlar 2021 üniversite kayıt nasıl yapılır? Üniversite kayıt evrekları listesi 2021

2021 üniversite yüz yüze kayıt, elektronik kayıt evrakları herhangi bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar tarafından araştırılıyor. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan ve 28 Temmuz’da da sonuçları açıklanan 2021 YKS’de 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihler yapıldı. YKS tercihlerinin tamamlanmasından sonra gözler ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos 2021 Salı günü açıkladı. YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte üniversite kayıt tarihleri de merak edilir oldu.

2021 üniversite kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak. Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021 Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Üniversite elektronik kayıtları için istenen belgeler neler?

Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında elektronik kayıtlar yapılacak. Elektronik kayıt için istenen belgeler

a) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

b) Lise Diploması (2021 yılında mezun olanlar için yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

c) Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)

d) Askerlik durumları, Birim öğrenci işleri bürosu görevlileri tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilecektir.

e) İkamet Adres Beyan Formu E devlet üniversite kayıt için tıklayın

Üniversite kayıtları şahsen ne zaman başlayacak?

Adaylardan; yerleştikleri programın bağlı bulunduğu birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) şahsen başvuracak adaylar 6-10 Eylül 2021 (saat 17:00) tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler. Yüz yüze üniversite kayıt belgeleri neler?

Şahsen yapılan üniversite kayıtları için istenen belgeler

a) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

b) Lise Diploması(2021 yılındamezun olanlariçin yeni tarihlimezuniyet belgesinin aslı(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

c) Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)

d) Askerlik durumları, Birim öğrenci işleri bürosu görevlileri tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilecektir.

e) İkamet Adres Beyan Formu.