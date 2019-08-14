Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi? Tüm ihaleleri cep telefonundan bir tıkla takip etmek isteyenler Elektronik ihale sistemini kullanarak hızlı ve kısa zamanda devlet kurumlarına ait tüm ihaleleri takip etmekte. Peki Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?

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