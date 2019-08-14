Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?
Tüm ihaleleri cep telefonundan bir tıkla takip etmek isteyenler Elektronik ihale sistemini kullanarak hızlı ve kısa zamanda devlet kurumlarına ait tüm ihaleleri takip etmekte. Peki Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:24
Tüm ihaleleri cep telefonundan bir tıkla takip etmek isteyenler Elektronik ihale sistemini kullanarak hızlı ve kısa zamanda devlet kurumlarına ait tüm ihaleleri takip etmekte. Peki Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?
Üye olmadan ihalelere katılabilir miyim? Hayır. İhalelere katılabilmek için e-ihale sistemine kayıt olmak zorunludur.
Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?
İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?
Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?
e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?
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