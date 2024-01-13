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Aktüel Elektronik devi Elon Musk'tan kötü haber: Yapay zeka hepimizi öldürecek! Çılgın iddia dehşete düşürdü! Dev proje
Aktüel

Elektronik devi Elon Musk'tan kötü haber: Yapay zeka hepimizi öldürecek! Çılgın iddia dehşete düşürdü! Dev proje

Yeniakit Publisher
2024-01-13 00:39:00 - 2024-01-13 00:47:47
Elektronik devi Elon Musk'tan kötü haber: Yapay zeka hepimizi öldürecek! Çılgın iddia dehşete düşürdü! Dev proje

Elon Musk çok konuşulacak iddia ortaya attı: Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'nde yapay zekanın gelecekte "hepimizi öldüreceği" yönünde iddialarda bulundu. Uzmanlara göre bu iddiaların henüz geçerli bir kanıtı yok. Öte yandan n Musk, geçtiğimiz günlerde bir X Space’te (eski adıyla Twitter Space) önemli miktarda Dogecoin tutmaya devam ettiğini açıkladı. Bu açıklama, Musk’ın 2021’de Dogecoin’in değerini önemli ölçüde artıran önceki onaylarıyla uyumludur.

Dünyanın en zengin insanı teknoloji milyarderi Elon Musk yapay zekanın yaratacağı tehditlere dikkat çekmeye devam ediyor. Devasal bir proje olduğunu iddia ediyor. Yapay zeka önemli bir projeye adım atmaya hazırlanıyor iddiası

Bu yeni yapay zeka gelişmesine rağmen, Kasım ayının başlarında İngiltere'de düzenlenen küresel Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'ne katılan Musk, "Yapay zekanın hepimizi öldürmesi ihtimali sıfırın üzerinde. Yavaş ama bence bir ihtimal var." ifadelerini kullandı. Ancak Musk'ın şirketi xAI, geçtiğimiz ay "Grok" adlı kendi sohbet robotunu tanıttı.

Eski Google çalışanı Toju Duke bu iddialar hakkında, "Günümüzde kullandığımız yapay zeka botlarında bunu kanıtlayacak hiçbir işaretle karşılaşmadım. Ancak tabii ki de bu konu gelecekte potansiyel bir tehlike oluşturabilir." dedi.

MUSK HANGİ TEHLİKELERDEN BAHSEDİYOR?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın bahsettiği tehlikeler arasında insan hakları ihlalleri, gizlilik ihlalleri, telif hakkı, yanlış bilgilendirme ve siber saldırılar yer alıyor.

Hatta bazı bilim insanları yapay zekanın biyolojik ve nükleer silahlardaki potansiyel kullanımından bile endişeli.
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Şimdilik, yapay zekaya dair büyük korkular sadece karamsarlıktan ibaret.

Uzmanlara göre yapay zeka hakkındaki endişelerin nedeni insan kullanıcılarla olan etkileşimlerinden doğan ancak yaratıcıları tarafından planlı olarak programlanmayan veya tasarlanmayan davranışları.

Yapay zekanın "denetimsiz öğrenme" pratikleri yerine "pekiştirmeli öğrenme" pratikleri çerçevesinde gelişmesi gerekiyor. Aksi takdirde başına buyruk davranarak amacının ötesinde şeyler yapması kaçınılmaz olacak.

Her söylediği olay olan Elon Musk’tan Bomba Açıklama: Elimde Hala Bu Kripto Varlıklardan Var dedi!

koinfinans'ın haberine göre Musk, uzay keşif şirketi SpaceX’in kayda değer miktarda Bitcoin‘e sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle de kripto para birimlerine olan daha geniş güvenini ortaya koydu. Musk’ın elektrikli araç üretim şirketi Tesla da bilançosunda Bitcoin bulunduruyor. Bu çeşitlendirilmiş kripto yatırım stratejisi, son zamanlarda kripto söylemindeki düşük profiline rağmen Musk’ın dijital para birimlerinin potansiyeline olan inancını gösteriyor.

Elon Musk, geçtiğimiz son günlerde bir X Space’te (eski adıyla Twitter Space) önemli miktarda Dogecoin tutmaya devam ettiğini açıkladı. Bu açıklama, Musk’ın 2021’de Dogecoin’in değerini önemli ölçüde artıran önceki onaylarıyla uyumludur.

Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere aynı tartışmada Musk, uzay keşif şirketi SpaceX’in kayda değer miktarda Bitcoin‘e sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle de kripto para birimlerine olan daha geniş güvenini ortaya koydu. Musk’ın elektrikli araç üretim şirketi Tesla da bilançosunda Bitcoin bulunduruyor. Bu çeşitlendirilmiş kripto yatırım stratejisi, son zamanlarda kripto söylemindeki düşük profiline rağmen Musk’ın dijital para birimlerinin potansiyeline olan inancını gösteriyor.

HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasasında Elon Musk’ın açıklamalarının etkisine ilişkin kayda değer bir değişim gözlemlendi. Musk’ın Dogecoin ile ilgili tweetlerinin önemli fiyat artışlarını tetiklediği 2021 yılının aksine, milyarderin son yorumları benzer piyasa tepkilerine yol açmadı. Örneğin, Musk’ın Dogecoin’e verdiği son desteğin ardından, meme coin %6’lık mütevazı bir fiyat artışı gördü. Bu tepki, Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla tetiklenen daha geniş bir piyasa toparlanmasına denk geldiği için yalnızca Musk’ın desteğine atfedilemez.

Dogecoin’in 2021’deki zirvesi sırasında, Musk’ın açıklamaları sık sık önemli rallilere yol açtı. Bununla birlikte, mevcut piyasa eğilimleri Dogecoin’in yalnızca Musk’ın etkisiyle önemli ölçüde etkilenmenin ötesine geçmiş olabileceğini gösteriyor.

Musk’ın yorumlarının Dogecoin’in fiyatı üzerindeki etkisinin azalmasına rağmen, desteği Dogecoin topluluğu için önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Musk’ın X Space ile ilgili açıklamaları Dogecoin meraklıları arasında geniş çapta yayıldı ve tartışıldı, önde gelen topluluk üyeleri mesajını güçlendirdi.

Öte yandan SpaceX kısa süre önce yeni doğrudan akıllı telefona bağlanabilen Starlink uydularını piyasaya sürdü. Şirketin uzaya gönderdiği 6 uydudan biri ilk kez kısa mesaj göndermek için kullanıldı.

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