Elektronik devi Apple katlanabilir iPhone patenti aldı! Binlerce elektronik sisteme geçirilmesi bekleniyordu

Apple’ın dünyanın en çok satan akıllı telefon serisi “iPhone” için yeni planları ortaya çıktı. Apple son dönemde “katlanabilir telefon” furyasında rakiplerinin gerisinde kaldı. En büyük rakiplerinden “Samsung”, piyasaya sürdüğü “Galaxy Z” serisiyle katlanabilir telefonda öne çıktı. Hatta Apple’ın 2022 Eylül ayında tanıttığı “iPhone 14” serisiyle dalga geçmişti. Samsung, o dönem resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hala katlanabilir olmamasını “ti’ye” almıştı.

Apple cephesinden ise yeni bir hamle geldi. Şirket, cihazlardaki “dokunmaya duyarlı” alan için yenilikçi bir patent aldığını açıkladı. Söz konusu patente göre dokunmatik yüzey alanlarının çok daha geniş olacağı dikkat çekti. Hatta detaylarına göre gelecekteki iPhone modellerinin hemen hemen tüm yüzeyleri dokunmaya duyarlı olacak.

Karma gerçeklik gözlüğü

Bu bağlamda yeni bir rekabete adım atacak şirketin planları da sürekli olarak değişiyor. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı söylentiler, cihazın haziranda gerçekleşecek WWDC öncesi tanıtılacağına işaret ediyordu. Şimdi Apple'a yakınlığı ile tanınan Mark Gurman, AR/VR tabanlı gözlüğün muhtemel lansman tarihini açıkladı.

Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih belli oldu

Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre Apple, AR/VR tabanlı gözlüğünü WWDC etkinliği sırasında resmen sergileyecek. Ayrıca gözlüğün ilk olarak bahar ayı için planlandığını belirten Gurman, çözülmesi gereken yazılım ve donanım sorunları nedeniyle ertelendiğini dile getirdi. Ancak her yıl olduğu gibi kuvvetle muhtemel haziran ayında düzenlenecek.

Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih belli oldu

Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre Apple, AR/VR tabanlı gözlüğünü WWDC etkinliği sırasında resmen sergileyecek. Ayrıca gözlüğün ilk olarak bahar ayı için planlandığını belirten Gurman, çözülmesi gereken yazılım ve donanım sorunları nedeniyle ertelendiğini dile getirdi. Bu arada WWDC 2023 tarihinin henüz açıklanmadığını belirtelim. Ancak her yıl olduğu gibi kuvvetle muhtemel haziran ayında düzenlenecek.

Katlanabilir iPhone Patenti

Son dönemde global pazarda Apple’ın iPhone için “katlanabilir tasarım” yapısına henüz geçmemesi eleştiri topluyordu. Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone serisinde önemli değişiklikler gelecek. Zira şirketin 2023 Eylül ayında çıkacak “iPhone 15” serisinde “fiziki tuşları” kaldıracağı belirtilmişti. Şirketin bu tuşlar yerine “dokunmatik tuş” yapısına ağırlık vereceği belirtilmişti.

Şirketin aldığı yeni bir patent ise ortaya çıkan bu bilgileri kanıtlar nitelikte oldu. Zira Apple’ın aldığı yeni patent “katlanabilir iPhone” için oldu. Alınan yeni patent “Ekranlı ve Dokunmatik Sensör Yapılarına Sahip Elektronik Cihazlar” adıyla açıklandı.

Patentin ayrıntılarına bakıldığında Apple’ın “kavisli iPhone” veya “katlanabilir iPhone” dokunmatik alanlarını genişletecek. Bunun için cihazların yan yüzeylerinde dokunmatik alanlara yer verecek. blog.r10-net'aktardığı haberde: Bununla birlikte patent başvurusunda “dokunmatik alan” genişliği konusunun ucunu açık bıraktı. Bu durumda yeni nesil iPhone modellerindeki dokunmatik alan yüzeyi konusunda yeni iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Genel değerlendirmelerde Apple’ın yeni iPhone modellerindeki pek çok fonksiyonu dokunmatik duyarlılıkla sunacağı belirtildi. Örneğin klasik ekran kontrolünün dışında “kamera denklanşörü” içinde dokunmatik alan olacak. Bir diğer iddia ise şirketin yeni iPhone tasarımlarında oyunlara özel cihaz arkasında dokunmatik alan oluşturacak.

Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu patentin doğrudan iPhone modellerinin tamamen dokunmatik olacağı anlamına gelmediği belirtildi. Buna karşın söz konusu patentlerin, şirketin gelecekteki model tasarımı konusunda önemli rolü olduğu biliniyor. Dolayısıyla uzmanlara göre yakın gelecekte çıkacak iPhone modellerinde “fiziki tuş” kavramı kalmayabilir.

iPhone 15 Serisinin Sızdırılan Özellikleri

Özellik iPhone 15/15 Plus iPhone 15 Pro/Pro Max

İşlemci A16 A17

Ekran 6.1 inç / 6.7 inç

Kamera 48MP “Geniş Kamera” -

RAM 6 GB 8 GB

Bağlantı USB-C port USB-C port “Thunderbolt 3”